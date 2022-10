Ce am invatat in 2 zile de cand am un Duster – pregatiti-va psihic

Acum ca avem un Duster in familie si mi-am permis sa spun asta public, am realizat  ce inseamna sa ai o Dacie, roman fiind si traind in Romania. Daca sunteti pe pragul de a comanda o Dacie, trebuie sa va pregatiti psihic.

Avem o tara frumoasa, dar pacat ca-i populata. Mare adevar…pentru ca fix despre asta este vorba. Despre ceilalti oameni care critica brandul, dar automat si proprietarul. Fara sa-l cunoasca, dar stiu ei mai bine.

Articolul cu primele impresii despre Duster a rupt! A strans mai mult trafic intr-o zi decat tot site-ul intr-o saptamana. Iar pe Youtube lucrurile stau excelent. Peste 20.000 de views in mai putin de 24 de ore. Si noi nu suntem deloc activi acolo….

Si pe Facebook lucrurile au stat bine. Postarea a strans peste 200 de comentarii in cateva ore. Iar aici incep problemele. Daca oamenii care ajung pe site au trecut deja de niste filtre, cei de pe Facebook sunt cireasa de pe tort. Uite de ce nu este bine sa ai un Duster in Romania. Sau orice alta Dacie…

Automat esti considerat sarac

Nu conteaza ai cumparat masina cash. Nu conteaza ca nu ti-ai facut rate. Nu conteaza ca tu ai o vila cu 3 etaje, piscina in curte si ursi pe pereti. Esti sarac, saracule care esti! Pentru ca in ochii unora, sa ai o Dacie inseamna ca nu ai bani. Este un brand al saracilor, al celor care sunt tristi, nu au reusit in viata si nu isi pot permite mai mult. Nu stiu de unde vine mentalitatea asta atat de proasta. Nu ma intelegeti gresit, nu plang si nu sufar ca cineva ma face sarac (nu sunt nici milionar in euro), ma enerveaza doar gandirea absolut gresita si statutul care ti se pune dupa masina pe care o conduci. Pai vecinul meu care sta in doua camere cu mama, tata, doi copii si o sotie, dar are un seria 3 din 2014 la poarta e bogat?

Masinile vechi sunt o alternativa mai buna

Orice masina nemteasca veche este mai buna decat Dacia ta din 2022. Asta vor spune cei care care n-au simtit niciodata mirosul de masina noua. Vor spune orice ca sa-ti demonstreze cat de bun este Audi A4 din 2002 in comparatie cu Duster 2022. Vor aparea comparatii intre Duster 2022 si modele de la Mercedes din 2022, concluzia fiind „nu se compara domne Dacia cu Mercedes, despre ce vorbim?”

Daca Ai Cap Iei Alta

Asta este un clasic deja si folosit inca de prin anii 2000, cel putin eu asa stiu. La fel, expresia este folosita in special de cei care detin modele vechi de masini, dar am intalnit si persoane care, cumva, au reusit sa isi procure chiar modele dupa 2020 de la branduri de lux. Bravo si felicitari!

Vei auzi cat sunt de proaste: ruginesc si cad rotile in mers

Am auzit si asta. M-am speriat, va spun sincer. Cat despre rugina, n-am mai vazut rugina pe modele Dacia de la primul facelift al Loganului. Adica de prin 2009. In schimb am vazut rugina la orice mode de Golf, mai ales in zona pragurilor. Nu stiu la 8 cum este. Poate au remediat ­čÖé

Dacia nu e masina, e cotet de gaini

Asa este. Si mai vine si fara gaini….

Ai dat 20.000 euro pe Duster? Esti prea prost inseamna

Una dintre cele mai populare vorbe pe care le-am auzit. Pentru ca la fel ca tine, au studiat altii piata inainte si au gasit cea mai buna masina pentru nevoile tale. Nici tu nu stiai cat esti de prost. N-ai aflat ca la 4000 de euro gaseai Tucson 4×4? Bine…nu nou…..dar gaseai.

Sigur gaseai o masina mai buna la aceasi bani

Nu-i asa? Am stat si am analizat piata sa vad ce SUV cu motorizare diesel si tractiune 4×4 in echipare full option as fi putut sa-mi cumpar la 20.000 euro. Nou! Evident, nimic. Absolut nimic! Toate modelele cautate de mine sareau de 30.000 euro. Sau erau 28.000 euro, pe acolo. Adica mult mai scumpe. Ca idee, Skoda Kamiq nici nu vine cu motorizare diesel sau cu tractiune 4×4. Iar urmatorul model este Karoq care ajunge la 35.000 euro. Nu, multumesc! Alte alternative? Suzuki se apropei cel mai mult de Duster, atat ca pret cat si ca specificatii. Are si el multe minusuri si trebuie pus in balanta. Dar nu vine cu motorizare diesel si pretul este un pic mai mare….

Scazi in ochii oamenilor din trafic

E clar, esti sarac si prost. Iar ceilalti nu iti vor da importanta. Pare greu de crezut dar…se intampla. Nu existi pe strada.

Mori in ea

Clasic! Oamenii habar n-au sa citeasca un raport de la EuroNCAP. Vad numarul de stelute si gata…sau pur si simplu asociaza noile modele Dacia cu cele fabricate in comunism.

Dacia inca are tamburi???

Da, Dacia are inca tamburi. La fel si VW pe noile T-Roc, T-Cross si Polo. La fel ca Isuzu D-Max, Fiesta, Fabia si multe alte masini.

Concluzia este in Romania daca ai o Dacie rade lumea de tine. Masina e proasta, tu esti sarac. Intre timp, vesticii au alta parere:

Asadar, trebuie sa va pregatiti psihic atunci cand alegeti o Dacie. Si sa invatati sa nu bagati in seama pareri de la toti priceputii.