S-a ajuns până aici: antrenor demis pentru că folosea ChatGPT

Situația „aiuritoare” care a făcut deliciul presei: fostul selecționer al Spaniei, Robert Moreno, ar fi condus FC Sochi luând decizii după sfaturile ChatGPT – de la programul de antrenamente la logistica deplasărilor. 🙂

Printre recomandări, un meniu de somn minimalist: trezirea la 5:00 și 28 de ore fără somn înainte de meci. Rezultatul pe tabelă? Un (1) punct în șsapte etape și „la revedere” în septembrie 2025. Nu mulți antrenori pot spune că au încercat pressing-ul… asupra melatoninei.

Iar când AI-ul îți face și lista de cumpărături, inevitabil îți ia și banul: pentru vârful de atac dorit, ar fi fost introduse în ChatGPT datele din Wyscout ale trei atacanți (Pisarsky, Meleshin și Shushenachev), iar algoritmul a mizat pe ultimul. Rezultatul a fost tot dezastros: 10 meciuri, zero goluri – o rată conversie pe care nici măcar patronul-antrenor din Superliga noastră de toate zilele nu ar fi reușit-o la recrutare. 😛

Moreno neagă ferm că ar fi folosit ChatGPT pentru tactică, echipe sau transferuri, ci cel mult pentru traduceri între spaniolă și rusă („ca toată lumea”). Și nu ar fi fost demis, ci ar fi fost o separare de comun acord, pe fondul rezultatelor slabe. Pe scurt, „M-am certat şi cu Mitică Dragomir, dar fără jigniri. El m-a facut oligofren, eu l-am făcut zdreanţă, dar nu ne-am insultat!”, cum zicea personajul menționat de mine anterior, cu mult înaintea invenției AI.

Cu ironia de rigoare, concluzia poate fi numai una: tehnologia e excelentă când te ajută să vezi mai repede ceea ce deja știi, nu să te ducă la 7:00 pe teren după un maraton de nesomn. Poate data viitoare, înainte de a întreba AI-ul, domnul Moreno întreabă jucătorul care a evoluat fix la la adversari (da, era în lot unul, la un meci, dar nu a folosit informația asta).

Apropo, aștept primul antrenor demis pentru că antrena în timp ce făcea live pe TikTok. 🙂

Sursa