Mașinile electrice sunt mai fiabile decât cele cu combustie internă

ADAC a analizat peste 3,6 milioane de intervenții în 2024 și concluzia e clară: la mașinile înmatriculate între 2020 și 2022, vehiculele electrice au avut în medie 3,8 defecțiuni la 1.000 de unități, față de 9,4 în cazul celor cu motor termic de aceeași vârstă – aproximativ de două ori și jumătate mai puține opriri pe marginea drumului.

Cea mai frecventă cauză la ambele tipuri rămâne banala baterie de 12 V. Rezultatele au fost preluate și sintetizate pe larg de presa internațională, care indică același raport și subliniază că, la modelele electrice tinere, fiabilitatea e superioară cu excepții punctuale.

În evaluările tehnice periodice din Germania, există diferențe între modele: platformele electrice derivate din vehicule clasice au punctat foarte bine la primele inspecții, în timp ce unele modele dedicate au arătat puncte slabe pe șasiu sau suspensie – efect al greutății mari a bateriei – însă nu schimbă trendul general al fiabilității bune la electric.

Pe piață, electrificarea prinde tracțiune: în 2025, una din patru mașini vândute la nivel global este cu priză, pe fondul scăderii costurilor bateriilor și al extinderii infrastructurii.

Electrificarea reprezintă direcția firească a industriei auto, susținută de câteva idei deja demonstrare:

un tren de rulare mai simplu și mai fiabil pe termen scurt și mediu, lucru confirmat de datele din asistența rutieră,

mentenanța curentă redusă față de motoarele termice, deoarece lipsesc componente precum uleiul, filtrele sau ambreiajul, ceea ce duce la costuri mai mici pe durata de viață, chiar dacă unele reparații de caroserie pot fi momentan mai scumpe

prețurile bateriilor care continuă să scadă, iar autonomia și viteza de încărcare care evoluează constant de la un an la altul

creșterea vânzărilor stimulează extinderea rețelelor de încărcare, standardizarea și îmbunătățirea serviciilor.

În ansamblu, tranziția către electric devine tot mai logică pe măsură ce tehnologia, costurile și infrastructura se aliniază într-o direcție favorabilă utilizatorilor.

