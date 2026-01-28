De când a fost preluat de americani, TikTok nu mai permite încărcarea de videoclipuri cu agenți ICE

În ultimele zile, TikTok a fost lovit în SUA de o combinație care aprinde instant suspiciuni: o tranziție oficială către o structură cu control majoritar american, urmată aproape imediat de probleme tehnice masive raportate de utilizatori, inclusiv plângeri că unele clipuri despre ICE nu se mai urcă sau ajung să afișeze 0 vizualizări.

Contextul care complică totul este schimbarea de guvernanță. Săptămâna trecută, TikTok a anunțat finalizarea noului aranjament pentru operațiunile din SUA, printr-o entitate separată, în care investitori americani și globali dețin pachetul majoritar, iar ByteDance rămâne cu o participație minoritară de 19,9%. În același pachet apar nume precum Oracle, Silver Lake și MGX, fiecare cu câte 15%. În teorie, această structură ar trebui să securizeze datele și să țină sub control zona sensibilă: infrastructura, securitatea și recomandările din algoritm.

Problema este că, la foarte scurt timp după anunț, TikTok a început să se comporte ciudat pentru utilizatorii din SUA: încărcări lente, erori la upload, feed-ul „For You” care pare dereglat, contorizări de 0 views la clipuri noi, inclusiv la creatori mari. Iar în acest haos, mai mulți utilizatori au spus că exact clipurile despre subiecte politice fierbinți, în special cele care menționează ICE, au fost cele mai afectate, fie prin imposibilitatea de a fi urcate, fie prin distribuție aproape nulă.

TikTok și Oracle resping acuzațiile de cenzură și susțin că totul a pornit de la o pană de curent într-un data center din SUA, care a declanșat un efect în lanț, o cădere în cascadă a unor sisteme interne. Oracle a spus că a fost o întrerupere temporară, legată de condiții meteo, în contextul unei furtuni de iarnă care a lovit zone întinse din SUA. TikTok a confirmat că problema a generat bug-uri în aplicație și a comunicat că lucrează la revenirea completă.

Totuși, aici apare partea care naște controverse. Chiar dacă explicația tehnică este plauzibilă, momentul este aproape imposibil de ignorat: exact când platforma intră într-o nouă schemă de control și promite scuturi în jurul datelor și algoritmului, apar disfuncționalități care, în percepția publicului, lovesc mai tare în subiectele politice sensibile. Iar când oamenii văd 0 views pe clipuri despre ICE, concluzia vine singură, chiar dacă poate fi greșită.

Presa americană a relatat că guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a cerut verificări după acuzații că anumite conținuturi critice ar fi fost suprimate, iar TikTok a răspuns prin aceeași linie: probleme tehnice. În același timp, date din piață indică un val de dezinstalări în câteva zile, semn că încrederea se poate eroda rapid atunci când se combină instabilitatea tehnică și suspiciunea de bias.

Ce rămâne de urmărit acum este simplu: dacă problemele dispar complet, iar clipurile despre ICE revin la un comportament normal, explicația tehnică va câștiga teren. Dacă însă pattern-ul persistă, TikTok va avea nevoie de mai mult decât un comunicat despre infrastructură, mai exact de garanții că schimbarea de control în SUA nu se traduce printr-o platformă cenzurată agresiv.