Allview QLED 50ePlay6100-U – șapte luni mai târziu și trei motive pentru care îl recomand

Review-ul pentru Allview QLED 50ePlay6100-U, l-am publicat în martie. Acest este un smartTV 4K cu Android TV și diagonală de 126 cm.

La mai bine de jumătate de an după review, vă pot spune că sunt mulțumit de prestația televizorului. Da, nu este un Philips, Samsung sau LG, că am văzut din acestea pe la prieteni, nu are ecran curbat și nici diagonală de 2 metri, dar este un best buy în categoria lui. Și am să vă las trei motive care să justifice asta.

Prețul

Pe eMAG, televizorul costă 1999,99 RON, ceea ce-l transformă în cel mai ieftin model 4K QLED de 126 cm de pe piață. Iar dacă treceți peste ideea inițială pe care am tot auzit-o aici, pe site, cum că un produs Allview nu este calitativ, veți vedea că merită achiziția.

Fiabilitatea

În cele șapte luni de când îl folosesc, nu am întâlnit vreo problemă cu el, altele decât cele două dăți, în prima lună, când s-a blocat și a fost nevoie să îl scot din priză. În rest, folosit zilnic pentru Netflix, meciuri, știri și seriale ca TV, dar și pentru cast screen de pe laptop, nu am de ce să mă plâng!

Ba, chiar, am avut surpriza să am doi invitați care s-au declarat interesați de model, după ce l-au văzut de câteva ori la mine. Nu l-au cumpărat încă, dar poate vor face asta, după ce mai citesc și articolul de față.

Sistemul de operare

Folosesc Android pe telefon, de ceva vreme, dar nu mă arătam deloc interesat de AndroidTV, din ceea ce se scria prin mediul online și din experiențele prietenilor. Doar că Allview QLED 50ePlay6100-U m-a convins ca și următorul televizor să fie la fel. Asta pentru că am descoperit că majoritatea aplicațiilor de care aveam nevoie erau disponibile în PlayStore, iar funcționalitatea a fost una mai mult decât ok. Posibil ca și Google să fi cizelat sistemul, dar e clar că și integrarea lui de câtre Allview a fost corect făcută.

În loc de încheiere, aș dori să specific faptul că articolul nu este uunl plătit. ci reprezintă părerea autorului după folosirea produsului. Prin urmare, aștept în rubrica de comentarii și opiniile voastre avizate, dacă aveți experiență cu acest televizor.