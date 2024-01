Amazon Prime preia modelul Netflix: traiasca reclamele

Incepand cu 29 ianuarie, Amazon Prime va introduce reclame in anumite abonamente. Romania nu este momentan afectata.

Primele tari unde reclamele isi vor face debutul sunt Statele Unite ale Americii, Anglia, Germania si Canada. Sunt planificate pentru viitor Franta, Spania, Italia, Mexic si Australia. Cei care vor dori sa nu fie deranjati de reclame vor avea de achitat 3$ in plus la abonament. In Romania, abonamentul Prime costa la ora actuala 15Ron/luna si ofera continut nou mult mai rar ca Netflix, insa am ramas surprins de numarul de filme vechi si bune pe care le au. Am urmarit The Elephant Man, 12 Angry Men, Get Duked, serialul Reacher sau The Boys. Imi place interfata si sectiunea X-Ray integrata cu informatii de pe imdb, iar faptul ca gasesc lunar minim 2 filme pe care sa le vad pentru mine e suficient.

Decizia de a apela la reclame pentru cresterea veniturilor, un cash-grab cat se poate de simplu si enervant, ma va face insa sa ma gandesc de doua ori daca sa mai tin un abonament activ sau sa caut surse alternative.

[sursa]