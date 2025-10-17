Arena IT

Amnesia: The Bunker este disponibil gratuit pe Epic Games Store

Jocuri Stiri

Amnesia: The Bunker, unul dintre cele mai bune jocuri survival horror din ultimii ani, este disponibil gratuit pe Epic Games Store și îl puteți adăuga în cont până pe data de 23 octombrie. După revendicare, jocul rămâne în cont și îl puteți juca oricând, fără limită de timp.

În caz că sunteți curioși, Amnesia: The Bunker spune povestea unui soldat francez din timpul primului război mondial care rămâne blocat într-un buncăr și trebuie să înfrunte o creatură misterioasă. Este un joc semi-open world, destul de scurt, dar care îmbină în mod ingenios elemente de survival horor. Dacă sunteți adepți ai acestui gen cu siguranță o să vă placă.

De asemenea, tot până pe data de 23 octombrie, pe Epic Games Store mai puteți revendica gratuit și platformer-ul Samorost 3, care, în mod normal, costă 88 lei.

