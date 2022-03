Apple a economisit 6.5 miliarde de dolari doar pentru ca a scos castile si incarcatorul din cutie

Gurile rele spuneau ca este imposibil sa faci economie astfel, dar uite ca cifrele nu mint. Apple a economisit 6.5 miliarde de dolari doar pentru ca a refuzat sa mai ofere incarcator si casti in cutia telefonului.

Totul a inceput cu iPhone 12 cand incarcatorul a fost eliminat si la fel si castile cu fir. A ramas doar un cablu. In plus, facand cutia mai mica, Apple a redus si amprenta de carbon cu 2 milioane de tone metrice. Si costurile de transport au fost mai mici in cazul de fata, tot din cauza cutiei mai mici. Au incaput cu 70% mai multe dispozitive pe fiecare palet de transport, iar costul a scazut cu 40%.

Se pare ca decizia a fost una foarte buna pentru Apple, insa utilizatorii de rand nu sunt tocmai multumiti cu aceasta decizie. Alte companii au urmat strategia Apple.