Apple se foloseste de serviciile de inteligenta artficiala de la Baidu

Nici Baidu si nici Apple nu au confirmat stirea aceasta. Se pare ca Apple foloseste serviciile de AI de la Baidu, un gigant chinez care a dezvoltat un asistent similar lui ChatGPT, care intelege intentiile umane si ofera raspunsuri precise, logice si fluente.

ERNIE Bot este asistentul AI lansat de Baidu, iar Apple are nevoie de AI pe iOS si macOS pentru a tine pasul cu industria. Conform WSJ, Apple a purtat discutii cu Baidu pentru utiliza acest AI pe dispozitive lor.

De asemenea, WSJ si Dow Jones raporteaza ca actiunile Baidu au crescut cu peste 5% ieri, dupa ce presa chineza Cailian Press a scris ca Baidu va deveni furnizorul de AI pentru Apple.

Acest AI va fi integrat in viitorul sistem de operare iOS ce se va lansa in toamna alaturi de seria iPhone 16. Mai este timp de discutii si cine stie ce se intampla pana atunci.

O alta varianta ar fi ca Apple sa foloseasca serviciile AI de la Baidu strict pentru piata locala din China. AI-ul trebuie antrenat intr-o serie de limbi diferite in functie de regiune/tara, iar daca Apple are nevoie de un model chinezesc atunci este logic ca apeleaza la Baidu, insa imi este greu sa cred ca s-ar extinde in afara Chinei.