Apple introduce Creator Studio, o suită software rivală Adobe Creative Cloud, la doar 12.99 dolari/lună

Apple a venit cu un răspuns la suita software Creative Cloud de la Adobe, iar începând cu data de 28 ianuarie va oferi toate aplicațiile sale destinate creatorilor de conținut pentru un abonament lunar de doar 12.99 dolari/lună. Astfel, cei care aleg să se aboneze la pachetul Creator Studio vor beneficia de aplicația de editare video Final Cut Pro, de cea de producție muzicală Logic Pro, dar și de Pixelmator Pro, care se poziționează ca un competitor direct pentru Adobe Photoshop. În plus, suita include și aplicațiile office de la Apple (Pages, Numbers și Keynote, care sunt alternative la Microsoft Word, Excel și PowerPoint), precum și Motion, Compressor, Freeform și Mainstage.

De asemenea, spre deosebire de Adobe, care a migrat la un model exclusiv pe bază de abonament, Apple va oferi în continuare posibilitatea achiziționării de licențe perpetue, fără abonament. Aplicațiile din Creator Studio sunt compatibile cu macOS și iPadOS, iar unele dintre ele chiar și cu iOS. În plus, cei care aleg să se aboneze primesc prima lună gratuită, iar cei care optează pentru plata anuală vor achita un preț redus de doar 129 dolari/an. Mai mult, MacBook-urile și iPad-urile nou achiziționate vor sosi cu trei luni de abonament Apple Creator Studio gratuit.

Sursa: Apple.com

