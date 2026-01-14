Microsoft plătește curentul pentru AI

Pe scurt, Microsoft promite că acolo unde își ridică centrele de date pentru AI nu vor crește facturile localnicilor: compania spune că va plăti tarife suficient de mari încât să acopere integral costul energiei (inclusiv extinderile de rețea), fără reduceri de impozite locale, într-un pachet mai larg numit „Community‑First AI Infrastructure”.

Mi se pare o mișcare pragmatică: calmează o anxietate reală în jurul consumului uriaș de electricitate al AI‑ului și presiunii pe infrastructura veche, în timp ce ritmul construirii de data‑centere explodează.

Anunțul vine și o nuanță politică: președintele SUA a cerut public ca giganții tech să „își plătească singuri” energia pentru centrele AI, iar Microsoft e prima care ridică mâna. În plus față de electricitate, planul include promisiuni de a reduce consumul de apă, de a crea locuri de muncă locale, de a plăti integral taxele pe proprietate și de a finanța programe de formare în AI pentru comunități. E o listă generoasă pe hârtie, dar greul abia urmează la implementare, mai ales că mass-media a publicat deja reportaje cu locuitori lăsați fără energie electrică, terenuri, apă sau vecini din cauza data centerelor!

Contextul tehnic nu e deloc minor: cererea de energie a centrelor de date va crește accelerat în acest deceniu, iar chiar liderii Microsoft admit că bătălia nu mai e pe chip-uri, ci pe energie și pe viteza cu care poți conecta clădiri mari la rețea. În logica asta, să plătești costul real și vizibil al energiei devine nu doar etic, ci și singura cale să obții „permisiunea socială” pentru a construi. Îmi place direcția, dar rămân trei semne de întrebare: dacă utilitățile și comisiile de reglementare vor accepta tarife dedicate care chiar scot presiunea de pe populație;

dacă promisiunile legate de apă (și noile sisteme de răcire) vor fi livrate în toate locațiile, nu doar în proiectele‑pilot;

dacă renunțarea la facilități fiscale locale va rămâne principiu, nu excepție convenabilă. Până atunci, e un angajament util și, da, și un pariu de PR, dar unul pe care, în mod realist, Microsoft trebuie să‑l câștige ca să‑și poată extinde infrastructura AI fără blocaje comunitare. PS: Știu, nu sunt (încă) probleme pentru noi, aici, dar imaginați-vă că vom ajunge, la un moment dat, ca un mare gigant tech sau statul (că tot se discută de acel cloud guvernamental) vor crea și în România zone unde vor fi amplasate centrele de date AI. Atunci cum credeți că vom reacționa noi, ca societate?

Sursa