Apple ajunge la o cotă de piață record în rândul producătorilor de smartphone-uri și rămâne pe primul loc la nivel global

Modelele din seria iPhone 17 se vând foarte bine, iar datorită acestora Apple a ajuns la o cotă de piață record de 20% în rândul producătorilor de smartphone-uri, arată ultimul raport publicat de Counterpoint Research. Deși produce exclusiv smartphone-uri premium, cu prețuri de pornire de 599 dolari, compania americană a depăsit vânzările Samsung, Xiaomi, Oppo și Vivo, ceea ce indică o preferință tot mai mare a consumatorilor din întreaga lume pentru terminalele Apple. Doar în ultimul trimestru al anului trecut cota de piață Apple pe segmentul smartphone-urilor a crescut cu 10% YoY, în timp ce competitorii din China au înregistrat creșteri modeste sau au stagnat. Samsung, care timp de aproape un deceniu a fost lider la numărul de smartphone-uri livrate, a coborât în a doua jumătate a anului trecut pe locul doi, iar în prezent are o cotă de piață de 19%, în creștere cu 5% față de aceeași perioadă a anului precedent. Însă, spre deosebire de Apple, Samsung livrează terminale din toate categoriile de prețuri, iar cele mai mari vânzări le înregistrează cu modelele din seria mid-range Galaxy A, nu cu cele premium Galaxy S25 sau Galaxy Z Fold 7. Xiaomi, ajuns al treilea cel mai mare producător de smartphone-uri, deține 13% din piață, însă pare să aibă succes doar pe piețele emergente și în mare parte doar cu terminale mid-range.

Cât despre situația generală din industrie, criza de memorii RAM nu a cauzat încă probleme semnificative, piața crescând cu 2% în ultimul trimestru al anului trecut. Cu toate acestea, rezervele de RAM și NAND ale producătorilor de smartphone-uri se vor epuiza în următoarea perioadă, iar costurile de fabricație și implicit prețurile retail vor avea de suferit. Din această cauză, Counterpoint Research estimează că piața se va contracta cu 2% până la sfârșitul anului.

Via Wccftech