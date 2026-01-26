Arena IT

Apple introduce o nouă generație de dispozitive Airtag: acoperire și precizie îmbunătățite la același preț ca până acum

Apple a anunțat astăzi lansarea unei noi generații a dispozitivului de tracking Airtag. Mulțumită tehnologiei Ultra Wideband din a 2-a generație, prezentă pe seria iPhone 17 și Apple Watch Series 9, respectiv Watch Ultra 2, range-ul Airtag-urilor a fost crescut cu 50%, permițând identificarea cu precizie a obiectelor la distanțe mult mai mari decât până acum.

În plus, noile Airtag-uri beneficiază și de un chipset Bluetooth mult mai performant, care îmbunătățește conectivitatea cu dispozitivele Apple, în timp ce difuzorul integrat are un volum cu 50% mai mare și permite găsirea mai ușoară a obiectelor.

Autonomia este identică, iar prețul neschimbat: 29 de dolari pentru o bucată sau 99 de dolari pentru un pachet cu patru Airtag-uri. Dacă vă tentează un astfel de dispozitiv, indicat ar fi să așteptați să apară noua generația și la noi în țară. Prețul va fi identic, dar veți beneficia de un dispozitiv de tracking mult mai performant.

Sursa: Apple Newsroom

