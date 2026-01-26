BLACKPINK și Razer lansează o colecție de periferice roz-negru

Razer a anunțat o colaborare cu trupa BLACKPINK, sub forma unei colecții de produse de gaming și accesorii de lifestyle în schema cromatică roz-negru. Debutul public are loc pe 21 ianuarie 2026, în Hong Kong, într-un pop-up store asociat turneului mondial World Tour <DEADLINE>, iar disponibilitatea la nivel global este programată pentru trimestrul al doilea din 2026.

Colecția include o tastatură Razer Ornata V3 Tenkeyless în ediție dedicată, un mouse Razer DeathAdder Essential, un mousepad Razer Gigantus V2 în dimensiunea Medium și scaunul de gaming Razer Enki X, toate în finisajul specific colaborării. Pentru Europa sunt comunicate prețuri recomandate de 129,99 euro pentru Ornata V3 Tenkeyless, 54,99 euro pentru DeathAdder Essential și 34,99 euro pentru Gigantus V2 Medium, în timp ce Enki X apare cu un preț recomandat de 499,99 dolari.