Intel confirmă lansarea procesoarelor Nova Lake până la sfârșitul anului: arhitectură pe 2 nm, creștere semnificativă de performanță și cache bLLC pentru gaming

Deși industria pare tot mai mult orientată spre enterprise și data center și tot mai puțin spre segmentul consumer, Intel nu va amâna lansarea procesoarelor desktop Nova Lake și are în plan să le introducă pe piață până la sfârșitul anului.

Viitoarele modele vor aduce îmbunătățiri arhitecturale semnificative, un număr mai mare de nuclee, dar și cache de tip bLLC pe anumite SKU-uri pentru a asigura performanțe mai bune în gaming, dar și pentru concura cu AMD și ale sale procesoare cu 3D V-Cache.

Compania nu a dezvăluit încă aportul de performanță pe care urmează să-l vedem cu Nova Lake, însă zvonurile de până acum indică un salt de performanță semnificativ, poate chiar cel mai mare de până acum. Vârful de gamă, care va purta denumirea de Core Ultra 9 485K, va integra 52 de nuclee (16 de nuclee de performanță „Coyote Cove”, 32 de nuclee de eficiență energetică „Arctic Wolf”, respectiv patru nuclee low-power), grafică integrată realizată în jurul arhitecturii Xe3 Celestial, respectiv un TDP de doar 150 W. Al doilea cel mai performant model, Core Ultra 7 465K, ar urma să sosească cu un număr mai mic de nuclee, cel mai probabil 42, în timp ce mezinul familiei, Core Ultra 5 445K, ar urma să dispună de 28 nuclee.

Din păcate pentru posesorii de plăci de bază și procesoare Intel, nu va exista cale de upgrade, iar noua arhitectură va impune și o schimbare de socket (LGA 1954), respectiv de chipset. Viitoarea platformă Intel va suporta nativ memorii RAM de până la 8000 MT/s, iar cu overclocking de până la 10000 MT/s, 48 lane-uri PCIe, dintre care 24 de tip PCIe Gen 5. Procesoarele vor fi realizate pe 2 nm, însă nu pe infrastructura proprie Intel, ci pe cea a TSMC.

