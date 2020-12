Apple a lansat castile AirPods Max

Apple a lansat o noua pereche de casti, de data aceasta o pereche over ear cu Noise Cancelling, wireless si cu un design complet original.

Castile au un design premium si fac parte din categoria ultra high. Ele sunt adresate in mod direct utilizatorilor de iPhone si vor fi folosite in cea mai mare parte cu Spotify si Apple Music. Astfel, calitatea audio este una de top si cu design luxury in buna traditie a companiei, pe care lumea inca nu il intelege.

Castile ofera 20 de ore autonomie, iar conform Apple este vor oferi „the ultimate personal listening experience”. Retineti acest aspect: personal listening expericence. Cupele sunt din aluminiu pe exterior, iar banda de sustinere este tot metalica la baza, dar acoperita de un material textil. De asemenea, cupele sunt magnetice si sunt din textil.

Au chip-ul H1 care ofera Adaptive EQ, Active Noise Cancellation cu 8 microfoane, mod Transparency care iti ofera posibilitatea de a auzi in casca ce se intampla in exterior, si folosesc accelerometre si giroscoape pentru pentru a detecta pozitia capului si a modifica spatialitatea sunetului.

Halatul este 549 de dolari, adica 549 de euro fara taxe. AirPods2 costa 159 dolari, iar AirPods Pro 249 de dolari.