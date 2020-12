Google Stadia este acum in Romania

Google Stadia este acum si in Romania. Ieri a fost facut anuntul oficial si a venit la scurt timp dupa ce am aflat ca si Android Auto este oficial la noi in tara.

Stadia se poate accesa de pe tablete si telefoane, dar si de pe televizoare sau PC-uri. Aici va puteti juca orice joc disponibil chiar daca dispozitivul nu poate rula nativ jocul respectiv. Daca ai un smartphone de 300 lei poti sa te joci jocuri care in mod normal nu ti-ar merge pe respectivul telefon.

Abonamentul pentru Google Stadia costa 45 de lei pe luna, dar exista si o versiune gratuita cu anumite limitari. Pentru cei 45 de lei pe luna primiti jocuri la rezolutie 4K si 60FPS precum Assassin’s Creed Valhalla, Cyberbunk 2077 (cand va fi lansat), Hitman si multe alte titluri grele.

Internet bun sa aveti si cam atat.