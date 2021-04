Apple a lansat un iMac cu procesor M1, AirTags, iPad Pro cu procesor M1 si iPhone 12 cu o noua culoare

Apple a avut aseara un eveniment. Am vazut produse interesante pe care o sa vi le prezint mai jos. iPad, iMac, iPhone si AirTag sunt produsele vedeta.

iMac. Mai subtire, colorat, cu procesor M1. Are 6 difuzoare, 3 microfoane, camera web FHD, diagonala de 23.5 inch, rezolutie 4.5K, Thunderbolt si Wi-Fi 6. Cam asa arata pe scurt noul iMac. Este cu 50% mai rapid pe partea de GPU si cu 85% mai rapid pe partea de CPU fata de generatia anterioara de 21.5 inch.

Tastatura Magic Keyboard vine in 3 versiuni, una dintre ele integrant TouchID. De asemenea, alimentatorul integreaza si portul LAN, o idee foarte tare. Porneste de la 1300 de euro.

iPad-ul Pro are acum procesor M1, de ce nu. 12.9 inch diagonala, ecran Mini-LED, 128GB stocare, 256, 512, 1TB sau 2TB cu maxim 16GB RAM. Portul USB Type C este acum Thunderbolt. In rest este acelasi iPad Pro foarte bun.Preturile sunt mari: de la 1099 euro si poate ajunge pana la 2399 euro

Apple AirTag este acum oficial Un breloc pe care il atasezi la chei sau la orice altceva vrei tu, iar in caz ca nu mai gasesti respectivul obiect il poti depista folosind telefonul conectat la AirTag. Este rotund, rezistent la apa si praf, are difuzor integrat pentru a emite sunete si functioneaza cu o baterie CR2032. Se foloseste cu aplicatia Find My, are cipset U1, tehnologie Ultra Wideband si foloseste criptare pentru a securiza locatia. Costa 29 de dolari.

Cat despre iPhone 12, acesta are o noua culoare, mov. Cam atat.