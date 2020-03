Apple a lansat un nou iPad Pro cu sistem de camere nou si LiDAR

Apple a lansat un nou iPad Pro de 12.9 inch, dar si un iPad Pro de 11 inch. Vin cu sistem dual de camere si specificatii interesante.

Noile iPad Pro vin acum un sistem dual de camere pe care il regasim si pe iPhone 11. Avem un senzor principal de 12MP cu f/1.8 si un senzor nou de 10MP f/2.4 ultrawide exclusiv pentru tablete. Ambele camere pot filma 4K la 60fps.

Asa cum spuneau zvonurile, Apple a implementat si un senzor nou pentru AR. Este un senzor LiDAR, mai bine zis un scanner bazat pe un senzor ToF care foloseste un laser pentru a scana distanta dintre obiecte.

Acest senzor este folosit in mod normal pentru a cartografia cu exactitate forma suprafetei Pamantului pentru aplicatiile de tip harti si chiar in vehiculele autonome. Pe iPad Pro acest senzor este folosit pentru a masura cu exactitate distanta dintre obiecte, adancimea si pentru aplicatiile de AR.

Pe partea de procesare gasim un nou procesor Apple A12Z Bionic octa core si un nou GPU tot octa core, cu un design termic imbunatatit pentru temperaturi mai scazute. Au 128GB de stocare, 256, 512 sau 1TB.

O alta noutate este noul suport Magic Keyboard si dupa cum ii spune si numele este un suport cu tastatura care va permite sa fixati tableta intr-un format ideal si sa aveti si tastatura in acelasi timp. Tableta sta inclinata la 130 de grade si pare ca pluteste. Tastele sunt iluminate si are conexiune USB Type C daca vreti sa conectati si alte accesorii.

Cu noul Magic Keyboard primim si suport pentru trackpad. Pe versiunea iPad OS 13.4 o sa fie suportat si trackpadul si automat o sa existe un cursor, dar nu o sagetica normala ci o bulina alba.

Pe partea audio primim tot 4 difuzoare asezate in colturi, un sistem de 5 microfoane pe care le regasim si pe MacBook Pro de 16 inch, ecran cu ProMotion 120Hz, spectru de culoare DCI-P3, 600nits luminozitate, strat antireflexiv.

Bateria oferita pe iPad Pro 12.9 inch este de 36.7kWh, iar pe varianta de 11 inch primim baterie de 28.65kWh. Autonomia promisa este de 10 ore pe ambele modele. Preturile pornesc de la 799 dolari pentru varianta de 11 inch Wi-Fi sau 949 dolari pentru varianta LTE, iar iPad Pro 12.9 inch pleaca de la 999 dolari in varianta Wi-Fi si 1149 dolari in varianta LTE.

Magic Keyboard costa 300 de dolari pentru varianta de 11 inch si 350 de dolari pentru varianta de 12.9 inch.