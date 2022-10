Inca un pas pentru a scapa de chinezi. Apple muta productia de casti din China in India, dar mai mult decat atat, isi vor dubla livrarile pana la final de martie 2023.

Dupa ce o parte din productia de iPhone s-a mutat in India, Apple muta si castile. Atat partea Beats cat si AirPods se vor fabrica in India, iar asta nu doar ca va lua din presiunea avuta in China, ci arata si lumii ca India este pregatita pentru a prelua si alte fabrici.