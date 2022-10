Galaxy A11 este un entry level lansat in mai 2020, deci are deja 2 ani jumate pe piata. A primit Android 12 si aduce One UI 4.1.

Este un telefon cu Snapdragon 450, ecran de 4.5 inch HD. Prin noul Android 12 a primit o serie de imbuntatiri, cum ar fi o interfata mai buna a camerei, Dark Mode, o tastatura mai buna si multe altele. Verificati la Setari – Software Update daca ati primit ceva. Daca nu o sa urmeze in curand.