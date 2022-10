Steelseries a lansat noi tastaturi din seria APEX PRO TKL

Sunt lansate doua tastaturi noi cu tehnologii noi. Sunt modele TKL, adica in dimensiuni reduse, special gandite pentru gameri.

Ce trebuie sa stiti, asa obligatoriu, este ca noile tastaturi folosesc tehnologie OmniPoint 2.0. Acesta tehnologie sta in spatele switch-urilor si este proietata chiar de SS. Permite gamerilor sa aleaga intre 37 de niveluri de actionare, de la 0.2mm la 3.8mm, cu un timp de raspuns de doar 0.54ms. Sunt switch-uri de 11 ori mai rapide decat cele standard si daca sunt setate la 0.2mm atunci sunt si mai rapide, tot de 10x ori mai rapide. Deci de 20 de ori mai rapide in comparatie cu unele standard.

Apex Pro TKL Wireless este una dintre tastaturi, cu ecran OLED integrat care ofera informatii despre joc si chat in timp real. Rezista pana la 100 de milioane de apasari, sunt taste double shot PBT, are iluminare RGB si arata cum vedeti in poza.

A doua tastatura este identica, dar nu are wireless.