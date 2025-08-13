Arena IT

Apple plănuiește lansarea unui MacBook cu preț de doar 599 dolari

Sursă foto: 9to5mac.com

Apple se pare că plănuiește intrarea pe segmentul laptopurilor low-cost și cât de curând ar putea lansa un MacBook cu preț de pornire de doar 599 de dolari.

Conform unor surse apropiate industriei și citate Digitimes, MacBook-ul entry-level va păstra construcția subțire din aluminiu ale modelelor mai scumpe, însă, în mod evident, va prezenta și unele concesii. Ecranul va avea o diagonală de doar 12.9 inci și probabil și o rezoluție mai mică decât pe modelele Air, procesorul nu va fi unul din gama Apple Sillicon, ci Apple A18 Pro, identic cu cel de pe iPhone 16 Pro, iar opțiunile pentru stocare și memorie RAM ar putea fi mult mai limitate decât pe seriile Air și Pro.

Producția în masă va fi demarată în săptămânile ce urmează, iar lansarea urmează să aibă loc la sfârșitul anului sau începutul anului viitor. Apple plănuiește să livreze între 5 – 7 milioane de astfel de MacBook-uri în primul an și probabil că va căuta să le vândă mai ales în țările aflate în curs de dezvoltare și către sectorul educațional.

Via Techspot

