Apple plănuiește lansarea unui MacBook cu preț de doar 599 dolari

Apple se pare că plănuiește intrarea pe segmentul laptopurilor low-cost și cât de curând ar putea lansa un MacBook cu preț de pornire de doar 599 de dolari.

Conform unor surse apropiate industriei și citate Digitimes, MacBook-ul entry-level va păstra construcția subțire din aluminiu ale modelelor mai scumpe, însă, în mod evident, va prezenta și unele concesii. Ecranul va avea o diagonală de doar 12.9 inci și probabil și o rezoluție mai mică decât pe modelele Air, procesorul nu va fi unul din gama Apple Sillicon, ci Apple A18 Pro, identic cu cel de pe iPhone 16 Pro, iar opțiunile pentru stocare și memorie RAM ar putea fi mult mai limitate decât pe seriile Air și Pro.

Report: Exclusive: Apple reportedly preparing US$599 MacBook to capture more laptop market share Apple is preparing to shake up the notebook market with an all-new ultra-low-cost MacBook, according to supply chain sources. Some components are expected to enter mass production by… pic.twitter.com/UTIC94Kjsb — Jukan (@Jukanlosreve) August 11, 2025

Producția în masă va fi demarată în săptămânile ce urmează, iar lansarea urmează să aibă loc la sfârșitul anului sau începutul anului viitor. Apple plănuiește să livreze între 5 – 7 milioane de astfel de MacBook-uri în primul an și probabil că va căuta să le vândă mai ales în țările aflate în curs de dezvoltare și către sectorul educațional.

Via Techspot