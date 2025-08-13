Oferta zilei: abonament Orange cu internet 5G+ nelimitat și roaming la doar 4 euro/lună

Orange are poate cea mai bună ofertă la portare de până acum. Abonamentul Smart 11, care oferă internet nelimitat la viteze 5G+, minute și SMS-uri naționale nelimitate și 5.08 GB trafic în roaming SEE, costă acum doar 4 euro/lună.

În plus, la activarea abonamentului, clienții primesc și 3 luni gratuite de YouTube Premium, respectiv 50% reducere la HBO Max. Alternativ, mai este disponibil și un abonament la 3.05 euro/lună, dar cu trafic de internet limitat la 10 GB, viteze 4G, 3.88 GB în roaming și fără reduceri și gratuități pentru HBO Max și YouTube.

Oferta este disponibilă exclusiv online, însă presupune contractarea serviciilor pe o perioadă de 24 luni. Dacă dispuneți de un terminal compatibil eSIM puteți activa abonamentul online, fără a fi necesară livrarea unei cartele SIM fizice.