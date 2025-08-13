Elon Musk acuză Apple că favorizează ChatGPT și OpenAI

Elon Musk se declară extrem de nemulțumit de politicile Apple de listare și promovare pentru aplicațiile din AppStore și acuză compania de concurență neloială. Din spusele acestuia, Apple ar fi ajustat algoritmii pentru a favoriza ChatGPT, iar acum celelalte aplicații de inteligență artificială, printre care și Grok, sunt în imposibilitatea de a-și crește în mod organic numărul de utilizatori.

Apple is behaving in a manner that makes it impossible for any AI company besides OpenAI to reach #1 in the App Store, which is an unequivocal antitrust violation. xAI will take immediate legal action. — Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2025

Noul Grok 4 are în spate unul dintre cele mai performante modele LLM de pe piață, însă, chiar și așa, nu reușește să depășească ChatGPT, declară Musk. Totuși, după cum au subliniat și utilizatorii X, alte platforme de inteligență artificială au reușit să depășească ChatGPT și să ajungă pe primul loc în AppStore în repetate rânduri, însă Musk insistă și amenință cu demararea unor acțiuni legale împotriva Apple.

Apple nu a comentat până acum această situație, însă Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a răspuns și a dat de înțeles că Musk este ipocrit și că se folosește de X pentru a-și promova propriile companii.