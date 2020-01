Apple in Q1 2020 – profit de 22.2 miliarde de dolari

Apple se bucura de cel mai bun trimestru din toate timpurile. Incasarile si profitul din Q1 sunt extraordinar de mari si asta datorita succesului pe care il au noile modele iPhone 11.

Apple a incasat in primul trimestru 91.8 miliarde de dolari si a avut un profit de 22.2 miliarde de dolari. MILIARDE! Este cel mai bun trimestru fiscal din istoria Apple.

“We are thrilled to report Apple’s highest quarterly revenue ever, fueled by strong demand for our iPhone 11 and iPhone 11 Pro models, and all-time records for Services and Wearables,” said Tim Cook, Apple’s CEO. “During the holiday quarter our active installed base of devices grew in each of our geographic segments and has now reached over 1.5 billion. We see this as a powerful testament to the satisfaction, engagement and loyalty of our customers — and a great driver of our growth across the board.”