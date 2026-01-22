Apple a reușit o performanță deosebită: procesoarele sale au o cotă de piață aproape la fel de mare ca AMD pe segmentul laptopurilor

Apple a riscat foarte mult cu lansarea propriilor procesoare în urmă cu cinci ani, migrarea la arhitectura ARM pentru laptopuri și sisteme desktop fiind privită cu scepticism de restul industriei. Însă pariul a dat rezultate, iar după cinci generații de procesoare, Apple Silicon a ajuns la o cotă de piață neașteptat de mare pe segmentul laptopurilor, comparabilă cu cea pe care o are AMD.

Așa cum era de așteptat, Intel, datorită maturității platformelor sale mobile, se situează pe primul loc, având o cotă de piață de aproximativ 60%. Este urmat de AMD, care are în jur de 21-22% din piață, iar apoi, surpriză, de Apple, care a crescut constant în ultimii ani și care are acum undeva la 19% din piață. În ciuda incompatibilităților din perioada de tranziție de la x86, consumatorii pare că au apreciat foarte mult performanța, dar mai ales eficiența energetică a procesoarelor Apple Silicon și au migrat în număr tot mai mare spre MacBook-uri.

În ceea ce privește evoluția din ultimii ani pe configurațiile desktop, cota de piață a procesoarelor Apple Silicon a stagnat sub pragul de 10%, însă e oarecum de înțeles. Apple își concentrează eforturile mai mult pe MacBook-uri și mai puțin pe Mac Pro, Mac Mini și iMac, așadar nu e de mirare că se află încă departe de Intel și AMD pe acest segment. Totuși, având în vedere că procesoarele Apple Silicon sosesc exclusiv pe configurații premium, fie ele desktop sau laptop, creșterea este fără doar și poate una impresionantă.

Via TechPowerUp