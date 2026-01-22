Allview lansează WiPlay6301 – TV smart cu webOS

Allview extinde gama WiPlay6301 în România cu diagonale de 32, 40, 50, 55 și 65 de inci, primele sale televizoare cu sistemul de operare webOS integrat, orientate spre utilizare simplă și acces nativ la aplicații de streaming.

Modelele mici de 32 și 40 de inci acoperă camere compacte sau medii – ecran de înaltă definiție la 32 de inci, respectiv rezoluție completă la 40 de inci, compatibilitate cu interval dinamic extins (HDR10 și HLG), sunet cu procesare Dolby și conectivitate cu și fără fir; regăsim două sau trei intrări video digitale de tip HDMI, două porturi pentru stocare USB, slot pentru acces condiționat, ieșire audio optică, rețea prin cablu și tuner pentru recepție terestră, cablu și satelit.

Seria adaugă acum trei variante 4K pentru sufragerie – 50, 55 și 65 de inci – toate cu webOS 3.0, memorie internă de 8 GB și memorie operativă de 1,5 GB, procesor cu patru nuclee (două nuclee de tip CA75 și două nuclee de tip CA55 la 1,0 gigahertzi), ecran de 3840×2160 pixeli, rată de reîmprospătare de 60 de hertzi, interval dinamic extins HDR10 și HLG, trei intrări HDMI, două porturi USB, slot pentru acces condiționat, ieșire audio optică, rețea prin cablu, conectivitate fără fir pe standarde până la „ac” cu dublă bandă și conexiune Bluetooth pentru accesorii, precum și sunet stereo cu procesare Dolby și două difuzoare de câte zece wați.

Modelul de 50 de inci specifică o luminozitate tipică de aproximativ 250 de niți, contrast nativ de 5.000 la 1 și timp de răspuns de circa 7 milisecunde, adică potrivit pentru vizionare seara sau în încăperi fără lumină directă; consumul tipic este de 53 kilowați-oră la o mie de ore și clasa energetică este E.

Televizorul de 55 de inci crește contrastul la aproximativ 5.500 la 1, păstrează luminozitatea în jurul a 250 de niți și consumă tipic aproximativ 63 kilowați-oră la o mie de ore.

Cel de 65 de inci aduce un contrast nativ de aproximativ 6.000 la 1, o luminozitate de circa 260 de niți, timp de răspuns de 6,5 milisecunde și un consum tipic de 74 kilowați-oră la o mie de ore.

Toate includ suport pentru aplicatii preinstalate – Netflix, YouTube, Prime Video și Disney Plus – și funcții utile precum ghidul electronic de programe, control pe cablul HDMI, pauză și înregistrare pe dispozitiv extern.

Pentru alegerea pe diagonale, consider că modelul de 55 de inci este punctul de echilibru pentru un living tipic – spațiu suficient pe ecran, trei intrări HDMI „ajung” pentru un decodor, o consolă de jocuri și un stick multimedia, iar luminanța tipică de 250 de niți este adecvată vizionării de seară; dacă sufrageria este mare sau distanța de vizionare trece de trei metri, varianta de 65 de inci aduce un plus vizibil de imersiune.

Dacă preferi un buget mai strict sau o cameră secundară, 50 de inci oferă aceeași platformă software și aceleași funcții la o diagonală mai ușor de încadrat. Observ o diferență între generații: 32 și 40 de inci sunt livrate cu webOS 2.0S, în timp ce 50, 55 și 65 de inci folosesc webOS 3.0 – așa căă fiți atenți la specificațiile modelelor comandate. 🙂

Personal consider că integrarea webOS la diagonalele mari este un câștig practic, mai ales pentru utilizatori care vor pornire previzibilă, aplicații stabile și o telecomandă simplă. Nu de alta, dar am de 13 ani un LG cu o versiune veche de webOS care merge perfect și acum.