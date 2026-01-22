Hidroelectrica a terminat lucrările la sistemul informatic și emite facturi pentru decembrie 2025

Cel mai mare producător de energie electrică din România, Hidroelectrica, a avut din nou sistemul informatic „în revizie”, după cum a anunțat la începutul anului. Însă se pare că gata, au terminat lucrările și se apucă de treabă.
Asta pentru că tocmai ce au anunțat printr-un articolul pe site-ul propriu că au început să emită facturile pe decembrie 2025:
Dorim să vă informăm că am început procesul de emitere a facturilor aferente consumului lunii decembrie 2025. Pe măsură ce emitem aceste facturi, se va modifica soldul vizibil în aplicația iHidro, chiar dacă factura nu a ajuns la adresa de e-mail sau de corespondență.
Procesul de transmitere a facturilor poate înregistra întârzieri.
Vă mulțumim că sunteți alături de noi!
Echipa Hidroelectrica
Vă reamintim că la începutul anului compania a anunțat că ia pauză de la facturare pentru a pune la punct unele lucruri legate de sistemul informatic. Se pare acest lucru s-a finalizat. Și chiar și eu am primit noaptea trecută câteva facturi de regularizare, pentru perioada (scurtă) cât am fost clientul lor, înainte de a mă muta înapoi la eON, profitând de oferta lor de Black Friday de pe eMAG.
Viorel Susnea a zis
Aplicatia nu merge la ora asta, asa bine au lucrat la ea!
Darius a zis
Cica au volum mare de utilizatori.
vlad_dsc a zis
Păi trebuiau să se aștepte la un volum ridicat de utilizatori, mai ales că au anunțat începerea emiterii facturilor pe lună decembrie… Deh, veșnic scuze în țara asta, la orice.
Cristian Răducă a zis
Wow! Impresionant! Am primit factura pentru locatia unde am contract cu ei!