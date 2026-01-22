Hidroelectrica a terminat lucrările la sistemul informatic și emite facturi pentru decembrie 2025

Cel mai mare producător de energie electrică din România, Hidroelectrica, a avut din nou sistemul informatic „în revizie”, după cum a anunțat la începutul anului. Însă se pare că gata, au terminat lucrările și se apucă de treabă.

Asta pentru că tocmai ce au anunțat printr-un articolul pe site-ul propriu că au început să emită facturile pe decembrie 2025:

Dorim să vă informăm că am început procesul de emitere a facturilor aferente consumului lunii decembrie 2025. Pe măsură ce emitem aceste facturi, se va modifica soldul vizibil în aplicația iHidro, chiar dacă factura nu a ajuns la adresa de e-mail sau de corespondență. Procesul de transmitere a facturilor poate înregistra întârzieri. Vă mulțumim că sunteți alături de noi! Echipa Hidroelectrica

Vă reamintim că la începutul anului compania a anunțat că ia pauză de la facturare pentru a pune la punct unele lucruri legate de sistemul informatic. Se pare acest lucru s-a finalizat. Și chiar și eu am primit noaptea trecută câteva facturi de regularizare, pentru perioada (scurtă) cât am fost clientul lor, înainte de a mă muta înapoi la eON, profitând de oferta lor de Black Friday de pe eMAG.