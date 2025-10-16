Apple Sillicon M5 a fost dezvăluit oficial: procesor cu 15% mai rapid și GPU cu 30% mai puternic

SoC-ul Apple Sillicon M5 care stă la baza noilor MacBook Pro, iPad Pro și Vision Pro a fost dezvăluit oficial. La fel ca modelele din ultimele generații, îmbunătățirile sunt incrementale: putere de calcul multi-thread cu 15% mai bună, creșterea lățimii de bandă pentru memoria RAM cu 30% și GPU cu 30% mai puternic.

Similar cu predecesorul Apple Sillicon M4, noul SoC integrează un procesor cu 10 nuclee, într-o configurație cu 6 nuclee de performanță și 4 de eficiență, respectiv un GPU cu 10 nuclee, care aduce, printre altele, o creștere a performanței în ray tracing cu 45%. Totodată, Apple Sillicon M5 sosește și cu un nou tip de module de tip Neural Accelerators și este considerabil mai puternic în rularea de aplicații AI, benchmark-urile interne ale Apple arătând creșteri de performanță în anumite scenarii de până la 300%. În ceea ce privește memoria RAM, lățimea de bandă a acesteia crește cu 30%, de la 120 GB/s la 153 GB/s. Există, totodată, o creștere a eficienței energetice, însă Apple nu a intrat în detalii pe acest subiect, probabil pentru că îmbunătățirile nu sunt la fel de importante ca până acum.

Saltul cel mai important pare să fie la nivel de procesare pentru aplicații pentru inteligența artificială, așadar utilizatorii care nu utilizează astfel de soluții s-ar putea să nu vadă mari diferențe. Noile MacBook Pro 14″ și iPad Pro dotate cu Apple Sillicon M5 vor fi disponibile începând de săptămâna viitoare.

Via Apple Newsroom