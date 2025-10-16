ADATA SD810 – SSD extern cu viteza mare si dimensiuni compacte

ADATA SD810 este un SSD extern de mici dimensiuni, ideal pentru cei care vor un SSD la purtator pentru a fi folosit la telefon sau laptop. Cu interfata USB 3.2 Gen2x2, acesta atinge viteze de pana la 2000MB/s.

In plus, SSD-ul ofera cateva functii interesante si utile in acelasi timp. De exemplu este construit din aliaj de aluminiu pentru o disipare termica mai buna, iar in capat are o garnitura de cauciuc pentru protectie, astfel portul USB C va fi protejat in permanenta.

Asta il face sa fie rezistent si la lichide, dar si la caderi de la 1.2 metri. Chiar daca dispune de protectie IP68 si are certificare militara MIL-STD-810G, bine ar fi sa nu il scapati sau sa varsati ceva pe el. E bine ca aceste protectii exista, dar mai bine ar fi sa nu le testati pentru siguranta datelor voastre.

Fiind USB C este compatibil cu orice dispozitiv, insa pentru a atinge vitezele de 2000MB/s este necesar un port special denumit USB 3.2 Gen2x2 intalnit pe placile de baza mai scumpe. Pe telefoane sau pe Mac, unde chiar daca exista USB 4.0, acesta tot nu permite atingerea vitezelor maxime si va fi limitat la 1000MB/s.

Cantarind doar 41 de grame si vand 72 x 44 x 12 mm, este un SSD extrem de compact cu un cablu USB C scurt, deci e clar gandit gandit pentru telefon sau laptop.

Isi face treaba bine, nu se incinge si vitezele sunt mentinute pe termen lung. Este util daca vrei sa stochezi date instant si sa le accesezi imediat. Este un gadget util, nu foarte scump si fiind disponibil in mai multe capacitati de stocare eu zic ca isi gaseste utilitatea destul de repede.

Noi am primit versiunea de 1TB, dar gasiti si de 500GB, 2TB sau 4TB. La eMAG am gasit versiunea de 1TB la 400 lei.