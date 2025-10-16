tiny11 – o versiune modificată de Windows 11 fără bloatware, telemetrie și cont online obligatoriu

Windows 11 este un sistem de operare încărcat cu foarte multe funcționalități și aplicații inutile pentru utilizatorul de rând, iar asta duce la utilizare nejustificat de mare a resurselor. În plus, acesta are ca cerință obligatorie utilizarea un cont online, chiar dacă utilizatorul nu inteționează să folosească Microsoft Store, Xbox sau serviciile de stocare în cloud.

Mare parte din bloatware-ul din Windows poate fi eliminat sau cel puțin dezactivat manual, de obicei prin comenzi Powershell, însă procesul nu este chiar atât de simplu, durează destul de mult și necesită unele cunostințe de operare în linie de comandă. Cea mai simplă și rapidă soluție este eliminarea bloatware-ului direct din installer, astfel că la o instalare „pe curat” sistemul de operare nu mai vine cu niciun fel de aplicație nedorită.

Tiny11 este o soluție neoficială care elimină bloatware-ul, colectarea de date, dar și cerința pentru contul online într-un mod cât se poate de simplu, fără intervenții din partea utilizatorului. Se instalează la fel ca build-urile oficiale de Windows 11 și este disponibil atât sub forma unui script, care modifică de unul singur installer-ul de Windows, cât și ca ISO pe care îl puteți descărca și instala direct. Și în caz că vă întrebați, nu este nimic ilegal în acest proces. Nu este preactivat, așa cum sunt copiile piratate și poate fi activat legal, utilizând o cheie de produs validă. Totodată, acesta elimină și verificările pentru cerințele de sistem, așadar îl puteți instala pe aproape orice configurație.

Via Neowin