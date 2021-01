Apple a vandut in Q4 2020 mai multe telefoane decat Samsung, Huawei sau Xiaomi si este cel mai valoros brand din lume

Gurile rele spun in fiecare an ca Apple va da faliment. Nu stiu pe ce se bazeaza aceste persoane cand spun asta caci in realitate Apple vinde mult. Astfel, in ultimele 3 luni din 2020 a reusit sa vanda 90.1 milioane de telefoane fiind pe locul 1.

Cresterea a fost de 22% in Q4 2020, iar cota de piata a fost de 23.4%, adica primul loc. Ca o diferenta, in Q4 2019 a vandut 73.8 milioane de telefoane si avea o cota de 19.9%.

Samsung a ramas pe locul doi, dar cu o crestere buna de 6.2% si 73.9 milioane de telefoane vandute, iar Xiaomi este pe locul 3 cu 43.3 milioane de telefoane vandute. Surpriza pentru mine este Oppo care a depasit Huawei si este pe locul 4 in acest top cu 33.8 milioane de telefoane vandute.

Huawei este pe ultimul loc cu doar 32.3 milioane de telefoane vandute. Ca idee, Huawei a vandut in Q4 2019 56.2 milioane de telefoane, deci se vede clar ca s-au dus in jos.

Tot Apple a depasit si un record personal fiind cel mai valoros brand, 263 miliarde de dolari. Compania valoarea 2 trilioane de dolari, deci nu faceti confuzie cu asta. Astfel, Apple a depasit ca valoare brand-uri precum Amazon, Microsoft sau Google. Ultima oara cand au fost in top a fost in 2016.