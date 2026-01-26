Arthur Mensch distruge mitul: China nu este în urma Vestului la capitolul AI

Arthur Mensch, CEO-ul companiei franceze Mistral AI, a demontat recent ideea larg răspândită conform căreia China ar fi rămas în urmă în cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, numind-o un simplu basm într-un interviu acordat la Davos.

El a subliniat că modelele open-source dezvoltate în China sunt extrem de competitive și provoacă deja îngrijorare în rândul liderilor din Silicon Valley, în ciuda restricțiilor comerciale și a accesului limitat la cipuri de ultimă generație. Declarațiile sale sunt susținute de performanțele remarcabile ale unor modele precum DeepSeek și Qwen de la Alibaba, care rivalizează direct cu GPT-4o, dar la costuri de utilizare și antrenare mult mai mici, dovedind că inovația nu depinde exclusiv de hardware-ul brut, ci și de optimizarea inteligentă a algoritmilor.

Personal, cred că avertismentul lui Arthur Mensch este cât se poate de real și arată o maturitate tehnologică pe care mulți au subestimat-o, China reușind să recupereze decalajul cu o viteză uluitoare. Faptul că modele precum DeepSeek reușesc să ofere performanțe de top cu resurse limitate demonstrează că au trecut de la imitație la inovație reală în arhitectura software, găsind o cale proprie și eficientă de a scala inteligența artificială, ceea ce transformă competiția globală într-una mult mai strânsă și imprevizibilă decât se credea.

Sursa