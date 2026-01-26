Vikingii digitali se revoltă cu o aplicație digitală

Reacția danezilor la recentele declarații ale președintelui Donald Trump privind o posibilă „preluare” a Groenlandei nu s-a lăsat așteptată și a luat o formă modernă, surprinzătoare și, să recunoaștem, puțin ironică: boicotul digital.

Aplicații precum „NonUSA” și „Made O’Meter” au explodat în popularitate, urcând rapid în topul descărcărilor din App Store-ul danez. Practic, descendenții vikingilor au schimbat topoarele pe smartphone-uri și scanează acum frenetic coduri de bare prin supermarketuri, nu pentru a găsi prețuri mai mici, ci pentru a se asigura că ketchup-ul lor nu vine de peste ocean. Dacă scrie „Made in USA”, produsul rămâne pe raft, iar utilizatorul primește sugestii locale, probabil mult mai sănătoase și cu mai puțin sirop de porumb.

Fenomenul a luat o amploare deosebită, descărcările acestor aplicații crescând cu un procent uluitor de 867% într-o singură săptămână. Nu vorbim doar de câteva mii de utilizatori supărați, ci de o adevărată mișcare nordică, aplicațiile fiind populare și în Suedia, Norvegia sau Islanda. Se pare că ideea de a cumpăra Groenlanda ca pe un hotel la Monopoly nu a picat prea bine în regiune. Mai mult, unii danezi au dus protestul la nivelul următor, renunțând la vacanțele în SUA și anulându-și abonamentele la Netflix sau Disney+, înlocuindu-le probabil cu drame scandinave mult mai întunecate și cu mai multă ploaie.

Desigur, impactul economic real asupra exporturilor americane s-ar putea să fie minor, dar mesajul este clar și destul de amuzant: nu te pui cu mândria nordică, mai ales când au la îndemână tehnologia pentru a te lovi unde te doare mai tare – la portofel. Dezvoltatorii aplicațiilor susțin, cu o inocență aproape diplomatică, că ei oferă doar „transparență”, lăsând la latitudinea consumatorului ce face cu informația. Însă când alternativa la Cola devine un suc local de soc, e clar că lucrurile au devenit personale.

Rămâne de văzut cât va ține această „dietă” fără produse americane, dar momentan, danezii par hotărâți să demonstreze că pot trăi și fără unchiul Sam.

