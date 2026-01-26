Coșmarul actualizărilor Windows 11 continuă

Se pare că Microsoft nu ne lasă să respirăm liniștiți la începutul acestui an, iar saga problemelor tehnice continuă cu un nou episod frustrant pentru utilizatori.

După ce actualizarea standard de securitate de marți (cunoscută ca Patch Tuesday) a provocat un haos generalizat, compania a fost nevoită să lanseze nu unul, ci două pachete de urgență într-un timp record. Inițial, utilizatorii s-au trezit că nu își mai pot închide calculatoarele – comanda de „Shut Down” pur și simplu repornea sistemul, creând o buclă infinită, iar conexiunile Remote Desktop au devenit inutilizabile pentru mulți profesioniști care depind de ele.

De parcă prima serie de erori nu ar fi fost suficientă, Microsoft a confirmat că actualizarea a stricat și aplicația Outlook pentru foarte mulți oameni. Mai exact, programul de email a început să se blocheze, să înghețe sau să devină extrem de lent la tastare, făcând munca de birou un calvar. Pentru a repara această nouă gafă, gigantul tech a lansat rapid o a doua actualizare „out-of-band” (adică în afara programului normal), cu codul KB5078127, menită să readucă Outlook la viață. Spre deosebire de primul plasture de urgență care trebuia uneori instalat manual, acesta ar trebui să apară automat în Windows Update, semn că problema este destul de răspândită și gravă.

Din punctul meu de vedere, situația devine ridicolă și arată o lipsă de respect față de timpul utilizatorilor. Windows 11 începe să semene tot mai mult cu un șantier etern decât cu un produs finit și stabil. Dacă punem la socoteală și controversele recente – cum ar fi funcția „Recall” care făcea capturi de ecran la tot ce faci și care a fost retrasă din motive de securitate, sau introducerea reclamelor în meniul de Start – avem imaginea unui sistem de operare care se luptă cu propria identitate. În loc să forțeze funcții de inteligență artificială pe care nu le-a cerut nimeni, Microsoft ar trebui să se asigure mai întâi că putem să ne citim mailurile și să ne închidem calculatorul fără să căutăm soluții pe forumuri.

Dintr-un fan al acestui sistem de operare voi ajunge ca și colegul Răzvan, în ograda Linux sau macOS. 🙂

Sursa