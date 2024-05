Assassin’s Creed Shadow are actiunea in Japonia

Cunoscut pana acum sub numele Codename Red, jocul se numeste oficial Assassin’s Creed Shadow si are actiunea in Japonia. Jocul va fi dezvaluit pe 15 mai, iar data de lansare oficiala este 15 noiembrie 2024.

Nu sunt multe detalii despre joc. Asteptam si noi prezentarea de maine. Jocul va fi disponibil pe noile generatii de console si PC, dar un zvon spune ca jocul va fi compatibil si cu PS4, desi nu as baga mana in foc.

Dezvoltatorii care au lucrat la Odyssey sunt responsabili si de acest titlu. Sunt tare curios de acest joc si de cum arata Japonia feudala in viziunea lor. Sunt fan al seriei AC si abia astept jocul.