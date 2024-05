Mai prezinta interes telefoanele Sony? Se pregateste lansarea lui Xperia 1 VI

Sony pregateste lansarea unui nou telefon. Se numeste Xperia 1 VI si va fi lansat pe 17 mai, iar pana acum avem un teaser oficial. Totusi, mai prezinta interes telefoanele Sony?

Noul Xperia 1 VI va veni cu un ecran BRAVIA care va imprumuta tehnologie de la televizoarele Sony din gama de top din 2024, iar formatul cu care ne-a obisnuit Sony de 19:5:9 dispare si este inlocuit de clasicul 21:9.

Mai schimbari nu se vad la design, iar ecranul de 6.5 inch este unul clasic pentru ei, fara notch si cu margini de dimensiuni normale. Totusi, ne asteptam sa aiba rezolutie 4K, inutil pentru 99% din utilizatori.

Date tehnice nu avem, dar ne asteptam sa fie ceva puternic. Daca nu vine cu un pret bun si nu se pompeaza niste bani in promovare, Sony nu mai are nici o sansa. Ei vand bine doar in Japonia.