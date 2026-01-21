Așteptați-vă la scumpiri majore pentru SSD-uri: producătorii vor reduce drastic producția de NAND-uri în următoarea perioadă

Producătorii de memorii NAND-uri și SSD-uri privesc cu invidie spre cei implicați în fabricarea de memorii RAM, iar cât de curând ar putea reduce drastic producția de NAND-uri pentru a-și îndrepta atenția spre alte segmente de piață mult mai profitabile. La prima vedere, strategia pare una lipsită de sens, mai ales că și SSD-urile s-au scumpit simțitor în ultima perioadă, însă, analizând în detaliu, constatăm că producția de medii de stocare nu este nici pe departe la fel de profitabilă ca cea de memorii RAM. În consecință, vom asista nu doar la o cerere foarte mare de SSD-uri venită din partea data centerelor, ci și la o reducere drastică a capacității de producție. Ambele vor genera aproape sigur noi valuri de scumpiri și sunt șanse foarte mari ca până la sfârșitul anului SSD-urile să ajungă la prețuri cel puțin duble față de cele practicate în prezent.

Și cum data centerele și restul de clienți enterprise au deja contracte, rezervări de stoc și prețuri stabilite pe termen lung, această evoluție va lovi cel mai mult în segmentul consumer, deja grav afectat de scumpirile extrem de rapide ale componentelor hardware.

Via Wccftech