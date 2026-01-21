Salt Bank oferă posibilitatea achitării polițelor RCA în 6 sau 12 rate fără dobândă

Am primit în urmă cu puțin timp notificarea de mai jos prin care Salt Bank anunță posibilitatea încheierii de polițe RCA cu plata în 6 sau 12 rate fără dobândă. Aplicația nu-mi permite să realizez capturi de ecran, însă vă pot spune că opțiunea de plată în rate fără dobândă este deja disponibilă, iar prețurile sunt identice cu cele practicate de alți brokeri.

Bineînțeles, la fel ca pentru orice alt credit bancar, trebuie să aveți veniturile declarate și verificabile în baza de date ANAF. Procedura e simplă și 100% la distanță, așadar nu trebuie să vă deplasați pentru documente sau alte proceduri complicate.

Dacă nu aveți deja cont la Salt Bank vă puteți înregistra utilizând codul 9WG7VA și beneficiați de 5% cashback pentru plățile cu cardul.