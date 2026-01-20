SSD-urile s-au scumpit extrem de mult în ultimele luni și se apropie de niveluri record

În această perioadă se discută intens despre scumpirile foarte mari ale memoriilor RAM, însă o situație similară pare să se contureze și în jurul mediilor de stocare. Într-un interval de mai puțin de 6 luni, prețurile SSD-urilor, inclusiv a celor entry-level DRAM-less, s-au majorat cu cel puțin 100% și se îndreaptă spre niveluri record. Luăm ca exemplu Kingston NV3, un SSD NVMe cu performanțe modeste, dar care acum a ajuns să coste precum unul premium. Conform statisticilor puse la dispoziție de extensia Pricy, pe data de 22 octombrie acest model SSD era vândut la un preț de 299 lei, însă acum, după doar patru luni, prețul s-a dublat și nu pare că se va opri aici.

Până și SSD-urile SATA înregistrează scumpiri extreme. Modelele entry de 240 GB, care până nu demult puteau fi găsite la prețuri de sub 100 lei, costă acum 200 lei sau mai mult. Explicația e simplă: pe lângă memorii RAM, data centerele au nevoie și de foarte multă stocare, de preferat cât mai rapidă, iar la fel ca în cazul memoriilor, producătorii au decis să aloce mare parte din stocuri către acestea.

Prețurile nu sunt încă la niveluri record, însă nici prea departe nu sunt, iar până la sfârșitul anului sunt șanse mari să vedem scumpiri extreme, similare cu ale memoriilor RAM. Nu e un moment ideal pentru upgrade-uri, însă, având în vedere că situația ar putea persista ani de zile, ar fi indicat să grăbiți achizițiile. Pe măsură ce producătorii își epuizează stocurile de NAND-uri, stocurile vor deveni din ce în ce mai limitate, iar prețurile vor crește foarte rapid.