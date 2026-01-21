Primele PC-uri cu procesoare NVIDIA ar urma să sosească anul acesta

Conform unui raport publicat de Digi Times, care citează mai multe surse din industrie, NVIDIA ar urma să introducă primul său procesor consumer în următoarele două luni, urmând ca PC-urile care îl integrează să fie lansate până la sfârșitul anului. Procesorul poartă denumirea de N1X, este deja confirmat oficial de NVIDIA și are la bază arhitectura ARM, împreună cu un GPU Blackwell și memorie RAM unificată de 128 GB. Este dezvoltat în colaborare cu MediaTek, utilizând procesul de fabricație TSMC pe 3 nm, iar ca performanțe ar urma să țintească spre segmentul high-end, după cum o demonstrează și rezultatele din benchmark-uri apărute anul trecut.

În ceea ce privește performanța GPU-ului integrat, NVIDIA nu a oferit încă detalii, însă din surse neoficiale știm că ar urma să fie similar cu RTX 5070, așadar, în teorie, procesorul va putea fi utilizat nu doar pentru productivitate, ci și pentru gaming. Cu toate acestea, arhitectura ARM ar putea fi un foarte mare impediment. Mare parte din aplicațiile de Windows și cu atât mai mult jocurile nu sunt disponibile nativ pentru ARM, iar dezvoltatorii încă au o oarecare reticență pentru această arhitectură. Prin urmare, debutul ar putea fi unul cu multe probleme.

Via Neowin