ASUS Zenbook 14 OLED – top 5 lucruri care mi-au placut la el si de ce mi l-as cumpara chiar acum

Folosesc de aproape o luna un laptop tare interesant de la ASUS. L-am avut cu mine in deplasari si l-am folosit acasa cand laptopul de munca il lasam la birou. ASUS Zenbook 14 OLED este impresionant si mai jos o sa va arat cinci lucruri care mi-au placut foarte mult la el si va explic de ce as cumpara acest laptop chiar acum.

Experienta mea cu laptopurile ASUS se intinde pe o perioada de 12 ani. Am avut sansa sa vad multe laptop-uri din diverse categorii, iar daca ar fi sa trag linie si sa spun care mi s-au parut cele mai interesant ar fi cele din seria Zenbook.

Au fost mereu laptop-uri subtiri, usoare, performante si cu o constructie de invidiat. Traditia continua si in 2024, iar acum avem chiar o varianta cu ecran OLED de 14 inch.

Este un laptop compact, ideal pentru deplasari sau pentru oamenii care trebuie sa plece acasa cu laptop-ul de la birou. Nu este un laptop pentru familie, pentru asta exista alta gama de produse. Aici discutam despre un laptop pentru productivitate, dar nu genul ala de productivitate hard core unde trebuie sa editezi foto si video.

Asus Zenbook 14 OLED este laptopul corporatistilor care vor o solutie performanta, eleganta si sa fie usor de transportat. Am iubit mereu seria Zenbook si poate sunt usor subiectiv, insa este greu sa nu te indragostesti de acest micut.

Top 5 lucruri care mi-au placut la ASUS Zenbook OLED 14

Ecranul – daca nu este deja clar pentru toata lumea, Zenbook 14 vine cu un OLED de 14 inch cu aspect 16:10, rezolutie 3K si 120Hz. Ce poti sa spui rau despre un ecran OLED in general? Le avem pe televizoare si sunt deja si monitoare de gaming OLED. Avantajele lor sunt cunoscute de toata lumea, incepand de la contrastul ridicat, negrul profund, culorile vii si luminozitatea ridicata. Sa ai un OLED pe un laptop este superb. Este o extensie a telefonului (consideram ca telefonul este un flagship si automat are OLED) si imaginea iti este familiara. Zenbook 14 OLED exceleaza la aceasta categorie si ofera un ecran luminos si plin de detalii. Este o placere sa lucrezi pe el. Design-ul – fiind un laptop din seria Zenbook este inevitabil ca vei primi o constructie solida. In cazul nostru discutam despre aliaj de magneziu si aluminiu care fac acest laptop sa fie usor si rezistent. In plus este foarte subtire (14.9mm) si pare ca arunci un caiet A4 in rucsac. In deplasarile nu l-am simtit deloc in ghizodan, iar incarcatorul este unul foarte mic incat il poti baga si in buzunar. De apreciat ca se incarca prin USB C si la nevoie poti apela chiar si la o baterie externa pentru a-l incarca. Difuzoarele – sunt fantastice pe acest laptop. In ciuda carcasei compacte, ASUS a reusit sa integreze niste difuzoare puternice care sa ofere un sunet clar si cu un bass bogat. Mereu a fost asa pe Zenbook si ma bucur ca traditia nu s-a schimbat. In cazul de fata sunt difuzoare Harman Kardon cu Dolby Atmos Procesor/conectivitate – este echipat cu Intel Core Ultra 9 185H cu 16 nuclee si 22 fire de executie care urca pana la 3GHz, iar solutia grafica este una integrata Intel Arc. Unde mai pun la socoteala si un NPU Intel AI Boost. TDP-ul total este de 28W, iar procesorul este senzatie. Poti face cu el multe lucruri, insa avantajul sau major este consumul redus de energie. Sa nu uitam ca este un ULV, dar unul puternic. Cat despre conectivitate, am apreciat cele doua USB C cu Thunderbolt 4 prin care poti alimenta laptop-ul, dar si sa transferi date rapid. Mai dispune de un USB A 3.2 Gen1, un HDMI 2.1 si un jack pentru casti. Bateria – campion! El promite 15 ore de utilizare dintr-o baterie de 75Wh care se poate incarca rapid la 60% in doar 49 de minute. Ca sa intelegeti ce incredere am avut eu un acest laptop, am plecat intr-o deplasare in Serbia pentru 3 zile si 2 nopti fara sa-mi iau incarcatorul cu mine. Am lucrat de pe laptop fara sa il pun la priza. Am venit acasa si inca mai aveam 30% autonomie. Este incredibil ce autonomie ofera si poti lucra o zi intreaga, intens, iar la finalul zilei sa mai ai energie pentru un film.

In categoria si altele trebuie sa mentionez neaparat ca este extrem de silentios. Are o racire activa care intra in functiune doar atunci cand laptopul este conectat la priza sau cand simte ca s-a incins prea tare. Oricum nu se incinge deloc, dar ca idee. Si tastatura este silentioasa, iar touchpad-ul este destul de generos si este anti amprenta.

Trebuie mentionate si microfoanele care dispun de anulare bidirectionala a zgomotului, AI pentru a reduce zgomotul de fond, iar camera web este cu tehnologie ASUS AiSense si este protejata fizic de un scut de confidentialitate. De asemenea, camera cu infrarosu este ideala pentru Windows Hello, deci daca ai un iPhone esti obisnuit cu deblocarea faciala.

Si cred ca nu am mentionat ca are 1TB de stocare si 32GB RAM DDR5, ca idee.

Costa 7499 lei fix varianta testata de mine. Sa stiti ca nu mi se mai pare un pret atat de mare pentru ce ofera dupa ce l-am utilizat si chiar s-a comportat exemplar. Desigur, puteti opta si pentru o varianta cu Ultra 7 in loc de Ultra 9, 16GB RAM in loc de 32GB RAM si automat costul se va reduce.