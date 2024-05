Review Motorola Edge 50 Fusion – cel mai accesibil din noua serie

Motorola a lansat de curand noua gama Edge 50. Aici o sa regasim modelul de top, Ultra, modelul Pro care este intermediar, dar si modelul Fusion, cel mai accesibil telefon. L-am testat pentru voi, iar daca merita sau nu o sa decidem in sectiunea de comentarii.

Motorola si-a dorit o gama completa de telefoane care sa acopere toate segmentele de pret. Edge 50 Fusion este un telefon pe care il gasiti la precomanda la 1799 lei la eMAG intr-o singura configuratie, dar in trei culori diferite.

Design

Am primit telefonul fara cutie, deci nu stiu ce o sa primiti in pachet. Pe internet am gasit ca vine cu incarcator si cablu de date, deci strictul necesar. Telefonul o sa te surprinda de la primul contact prin greutatea redusa. Este unul dintre cele mai usoare telefoane pe care am pus eu mana. Are 175 de grame si ai impresia ca este fragil la primul contact.

Este realizat integral din plastic, iar ecranul se combina perfect cu rama de plastic. Parca ar fi dintr-o bucata, atat de bine este realizat. Nu se simte nici o muchie la atingere, nu agata nicaieri, iar zona camerelor foto nu este mult iesita in relief.

Este un plastic mat care nu are aderenta, deci fara o husa o sa alunece din mana. Butoanele de volum si cel de power sunt foarte mici si pot spune ca asta este un minus. Nu faci diferenta intre ele si daca ai carnatii mai mari o sa apesi pe toate trei in acelasi timp. Se putea lucra mai bine aici.

Altceva nu am ce sa spun despre design. Este un telefon normal, construit bine si poate sa-ti placa sau nu.

Ecran

Cu o diagonala de 6.7 inch si 144Hz, eu zic ca acest OLED cu 2400 x 1080 pixeli este excelent. Cum am spus de atatea ori, ecranele telefoanelor nu mai sunt proaste si greu poti sa faci diferenta intre un OLED de pe un telefon de 1500 lei si un OLED de pe un telefon de 7000 lei.

Poti sa gasesti diferente la luminozitate, dar culorile si contrastul sunt aceleasi. Este imposibil sa spui ca se vede prost, ca ii lipseste ceva sau ca ti-ai dori sa aiba ceva in plus. Orice telefon cu ecran OLED/AMOLED este excelent din punctul meu de vedere.

Sunet

Are doua difuzoare stereo care ofera un volum ridicat. Exceleaza pe sunetele inalte si asta te pacaleste putin. Claritatea este buna, nimic iesit din comun pentru un telefon de 1700 lei. Bass-ul este si el acolo dar nu este impresionant.

Baterie

Stiu ca este de 5000mAh, dar nu am informatii concrete despre cat de rapid se incarca si nici nu stiu cu ce tip de incarcator vine la pachet. Nu as vrea sa va dau informatii gresite asadar o sa revin cu update aici.

Pana atunci autonomia este una normala pentru un telefon cu o astfel de baterie. In functie de gradul de utilizare poti prinde si doua zile.

Camera foto

Telefonul vine cu o camera foto de 50MP wide si 13MP ultrawide. Filmeaza 4K daca va intereseaza asta. Pozele sunt bune dar detaliile lipsesc atunci cand faceti poze la distanta.

De asemenea, trecerea de la wide la ultrawide este greoaie si in interfata camerei exista destul de mult lag. Procesarea dureaza, declansarea are intarzieri uneori si comutarea intre moduri se realizeaza greu. Motorola trebuie sa mai lucreze aici, poate cu un update pe viitor.

Intarzierile se vad si pe filmare cand trec de pe wide pe ultrawide. Sunt deranjante si strica experienta. Nu ma asteptam la asa ceva de la un telefon de 1700 lei.

Pozele sunt bune per total, dar trebuie sa ai putina rabdare cand le faci. HDR-ul lucreaza cum are chef, in sensul ca uneori te impresioneaza si alte ori este dezastru.

Culorile sunt suprasaturate, imi aduce aminte de Samsungurile de acum 5 ani. Verdele si rosul sunt mult mai saturate decat in realitate. De asemenea, telefonul nu stie sa treaca pe Night Mode si de fiecare data trebuie sa cauti acest mod la sectiunea „Mai multe”, deci nu este pus undeva sa fie accesat rapid.

Microfonul pe filmare este foarte slab. De asemenea, focusul nu este stabil atunci cand filmezi din miscare.

Software

Interfata Motorola imi place. Este intuitiva, simpla, ai explicatii la tot pasul. Sunt disponibile multe optiuni de personalizare si garantez ca o sa gasiti tot ce aveti nevoie. Din pacate mai agata, optimizarea nu este cea mai buna si cel mai bun exemplu este in camera foto.

Tot aici am atasat si niste teste sintetice.

Ca tot am adus in discutie platforma, Snapdragon 7s Gen2 este chiar buna. Fata de G99 Ultimate este mult mai puternica. Asta o spun si testele sintetice dar si experienta in gaming. Oricum eu sunt fan Qualcomm si nu mi-as lua telefon cu Mediatek, mi se par mult mai slabe in realitate.

Concluzie

Motorola Edge 50 Fusion putea sa fie un telefon excelent la banii astia. Singurul aspect negativ este camera foto. Daca excele si la capitolul asta il consideram un telefon de nota 10. Sper, imi doresc, ca aceste probleme sa fie software si printr-un update sa se remedize lagul si erorile din interfata camerei foto. Este chiar pacat pentru cat este de bun telefonul acesta.

Are un design reusit, un sunet bun, ecran bun, autonomie generoasa si o interfata placuta.