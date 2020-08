Asus Zenfone 7 si 7 Pro prezentate oficial

Asus paseste anul acesta in randul flagship-urilor cu doua telefoane si preia moda Pro.

Asus Zenfone 6 lansat anul trecut a fost un telefon surpriza datorita unui raport pret/calitate foarte bun, dar din pacate destul de greu de gasit pe cai oficiale in Romania. Gabi v-a povestit despre el intr-un review aici.

Asus Zenfone 7 si 7 Pro arata identic la exterior, dar au diferente sub „capota”.

Ambele vin echipate cu un ecran Super AMOLED produs de Samsung. Acesta este un FullHD+ cu o rata de refresh de 90Hz, diagonala de 6.67inch, HDR10+ si protejat Croning Gorilla Glass 6. Senzorul de amprenta este fizic si se afla pe lateralul telefonului. Spatele este din sticla, iar rama de aluminiu. Sistemul de camere de tip flip ramane prezent, astfel ca sistemul principal de camere va fi folosit si pentru fotografii de tip selfie. Teoretic cel putin acesta ar trebui sa fie cel mai performant sistem de camere pentru selfie existent pe un telefon la ora actuala. Mecanismul de tip flip este garantat de Asus pentru o perioada de 5 ani cu o medie de 100 de actionari pe zi.

Ambele telefoane vin echipate cu memorie interna UFS 3.1 si o baterie de 5000mAh, incarcare rapida la 30W, suport 5G, dual SIM simultan cu suport card SD si fara jack de 3.5mm. Sunetul este de tip stereo.

Diferentele vin pe partea de procesor, memorie interna, RAM si camere foto. Astfel Zenfone 7 foloseste Snapdragon 865, in timp ce varianta Pro foloseste Snapdragon 865+. Zenfone 7 porneste cu 128GB stocare si 6GB RAM sau 8GB RAM, in timp ce varianta Pro are 256GB pentru stocare si 8GB RAM.

Si pe partea de camere foto Pro are cativa asi in maneca. Senzorul folositi sunt aceiasi: pentru fotografia „normala” este folosit un senzor Sony IMX686 de 64MP. Cel de pe PRO are OIS, iar cel de pe varianta basic nu. Camera ultra-wide ar trebui sa fie una dintre cele mai reusite de pana acum: senzorul sony IMX 363 de 12MP are autofocus si foloseste si tehnologia dual pixel. Tot acest senzor poate fi folosit drept macro si poate filma la rezolutia 4k. Camera telefoto are 8MP si e capabila de zoom optic 3x. Din nou versiunea PRO beneficiaza de OIS pe acest senzor.

La fel ca toate flagship-urile care folosesc seria de procesoare 865, atat Zenfone 7 cat si 7Pro pot filma la o rezolutie maxima de 8K la 30 de cadre pe secunda.

Se vor lansa cu ZenUI 7 si Android 10 la nivel global pe 1 septembrie, iar preturile sunt bune:

Asus Zenfone 7 cu 128GB memorie interna si 8GB RAM va costa 600euro

Asus Zenfone 7 Pro cu 256GB memorie interna si 8GB RAM va costa 800euro.

Sa speram ca se va gasi si in Romania in stoc.