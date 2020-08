Hitman (2016) va fi disponibil in mod gratuit pentru o perioada limitata

Hitman 2016, reboot-ul seriei care il are drept protagonist pe faimosul chel cu numarul 47 va fi oferit in mod gratuit incepand de maine seara.

Daca nu v-ati dat seama deja, este vorba de o noua pomana electorala a celor de la Epic Games, iar titlul va fi disponibil prin intermediul magazinului lor.

Hitman este o serie cu vechime in genul stealth si una dintre preferatele mele. Hitman 2 Silent Assassin, superbul Hitman Blood Money (please remake!) sau chiar si Absolution le-am jucat de mai multe ori, iar reboot-ul nu am apucat datorita timpului.

Hitman 2016 a adus niste schimbari majore in serie. Povestea n-a mai avut parte de acelasi tratament atent, dar mecanicile jocului au fost imbunatatite major, jucatorul practic avand nenumarate metode prin care poate asasina victimele. Hartile au devenit un sanbox imens unde jucatorii pot da liber imaginatiei. In 2016, lansarea s-a facut pe episoade, moda care a fost abandonata la scurt timp dupa. Hitman 2 a fost lansat in 2018, iar in ianuarie 2021 se va lansa Hitman 3.

