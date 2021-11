Battlefield 2042 – trailer pentru PC cu RTX ON

Battlefield 2042 se lanseaza pe PC pe 19 noiembrie si integreaza tot ce are mai bun in materie de tehnologii Nvidia. Jocul are un trailer, arata superb si vi-l prezint si voua.

Tadaaam:

Jocul integreaza Ray Tracing, Reflex, DLSS si foloseste si un engine nou Frostbite. Jocul arata bine si ceea ce vedeti in trailer sunt imagini direct din joc.

Poate il testam si noi si o sa va prezentam tehnologiile Nvidia din el, sunt foarte bine implementate la prima vedere si se vede clar o imbunatatire.