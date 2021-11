Am ales Alien Surface pentru telefonul meu. Iată de ce.

Toate telefoanele noi se laudă că sunt subțiri, că sunt construite din materiale rezistente și arătoase, iar culorile oferite sunt tot mai interesante. Cu toate acestea, mai toți ne ținem smartphone-ul într-o husă care îi ascunde aceste caracteristici.

Acesta nu este un material plătit. Am cumpărat personal produsele despre care vă scriu, iar textul reprezintă părerea proprie și nu a companiei producătoare.

Acum doi ani am realizat un sondaj din care a reieșit că majoritatea covârșitoare vă protejați telefoanele cu folie și husă. Însă, de fiecare dată când testez un telefon, chiar dacă vine cu husă de protecție, îl folosesc câteva zile și fără. Asta pentru că vreau să văd cum se simte și pentru cei care nu vor acest tip de protecție. Ei bine, de când am ales OnePlus Nord 2 ca telefon personal, am tot cochetat cu ideea de a-l ține in nude, doar că avem oarecare teamă cu privire la eventualele accidente care pot apărea. În plus, cum modulul camerei este mai în relief, nu doream să îl zgârii așa.

Doar că telefonul are o culoare incredibil de frumoasă, care atrage privirile tuturor, iar cu husa respectivă devine și dificil de purtat prin buzunar. Am o pereche de blue-jeans la care Nexus 6P mi-a lăsat o ”amprentă” la buzunarul din față…

Alien Surface România

Date fiind cele de mai sus, am tot căutat pe internet soluții și așa am ajuns la Alien Surface. Acesta este o companie românească producătoare de folii de protecție pentru telefoane, ceasuri, laptopuri sau alte gadgeturi pe care le ai prin casă. Bașca, mai au și produse similare pentru bordurile mașinilor. Iar plaja de modele este destul de variată. Practic, în ziua în care se lansează un nou produs, Alien Surface va avea și matrițele pentru a produce foliile de protecție aferente.

Compania folosește tehnologie de ultimă oră pentru tăierea perfectă a foliilor de protecție. Iar când spun asta, află că procesul se face la nivel de nanometru! Materialul folosit de ei este importat din SUA, patentat de NASA și folosit de aceștia pentru protecția aparatelor de zbor. Ba chiar mai e și US Army utilizator de soluții identice, pentru lamele de la elicopterele din dotare.

Care au fost motivele care m-au convins?

Garanția pe viață

Știți deja că sunt mai cumpătat cu banii, de felul meu. Unii pun asta pe seama zonei de unde vin, că doar sunt destule povești despre bănățenii zgârciți. Așa că mi-a atras atenția mai ales programul lor: Alien for Life. Aceasta este o garanție pe viață, care presupune că poți schimba folia ori de câte ori dorești, singurele costuri fiind cele de transport și manipulare (39 lei). Pentru a beneficia de această facilitate este obligatoriu să am folia, suportul cu timbru și sticluța Alien Gel, pe care le voi preda curierului, când îmi aduce noua folie.

Pentru cei 114,80 lei pe care i-am plătit pentru foliile mele (câte una pentru ecran, spate, cameră foto prinicpală și muchii) mi se pare un bun randament.

Proprietățile de autovindecare

Ei bine, da, ați citit bine! Pentru foliile acestea se regenerează automat după zgîrieturile de la chei, de la piscile de prin curte (iar eu am patru pisici de cinci luni) sau de pe la alte chestii cu care poate telefonul să intre în contact. Personal nu țin cheile sau monede în același buzunar cu telefonul, dar când lucrez prin curte, mi se întâmplă să am piulițe, șaibe, șuruburi sau cuie prin buzunare, iar după o convorbire, să pun telefonul tot acolo. Neintenționat, dar tot produce pagube.

În plus, când mergem la o cafea sau bere, la terase, de multe ori mesele nu sunt sterse bine sau nu sunt sterse recent. Prin urmare, mici paticule de praf tot sunt pe suprafața pe care îți pui telefonul.

Pentru cei curioși, vă las mai jos și un mic video, care demonstrează cum funcționează asta:

Montarea extrem de facilă

Recunosc, nu am folosit opțiunea, pentru că eram prin mall să iau o husă pentru telefonul fiicei, așa că mi-a fost comod să las și folia proaspăt ridicată de la curier. Cu toate acestea, chiar și cei la fel de neîndemânatici ca mine pot monta singuri protecția, pentru că gelul inclus în pachet permite repoziționarea de șapte ori a produsului. Cei care mi-au montat-o au spus că au fost cazuri în care au reașezat-o de zece ori, fără probleme. Ba chiar mi-au arătat și un mic tutorial video, oferit de Alien Surface, pe Youtube:

Acoperire 360°

V-am spus de la început că am căutat soluția pentru a nu mai ține telefonul deloc în husă, iar Alien Surface mi-a oferit exact ce aveam nevoie – protecție 360°. Știu, nu este protecție all inclusive, dar nu am intenții de drop-test cu telefoanele mele. Am reușit performanța să nu sparg niciunul până acum atât de grav încât să sufere daune.

Vă las mai jos o galerie foto cu felul în care arată telefonul după montarea foliilor:

Folia de pe display este 100% transparentă, astfel că nu încurcă cu nimic în utilizare. Scriu asta pentru că pozele sunt făcute în bătaia soarelui, iar prima impresie este că nu sunt ok.

Legătura cu clienții

La o săptămână după achiziție am primit un mesaj pe WhatsApp de la un angajat de-ai lor, care dorea să știe dacă am montat folia, dacă am întrebări sau nemulțumiri cu privire la produs și dacă pot trimite câteva poze pentru un scurt testimonial. Mi s-a părut fain că sunt interesați de feedback-ul clienților, comportament tot mai rar în ziua de azi.

În loc de încheiere

Pe mine m-au convins să le rămân client și pe viitor. Mă gândesc serios să încerc acum și foliile lor pentru mașini, mai ales că văd disponibile unele și pentru Kodiaq-ul meu!

Despre cei de la Alien Surface puteți afla mai multe de pe site-ul lor, de pe pagina de facebook sau cea de instagram.