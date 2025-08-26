Battlefield 6 oferit gratuit la achiziția de procesoare sau plăci video Intel

Până pe 14 septembrie, la achiziția unui procesor sau a unei plăci video de la Intel, primiți gratuit o copie de Battlefield 6. În plus, la anumiți retaileri, promoția se aplică inclusiv PC-urilor și laptop-urilor cu procesoare Intel.

Ce e și mai interesant e că nu doar procesoarele high-end sunt incluse în ofertă, ci și unele din gama de mijloc, cum ar fi Core i5 13400F sau Intel Core Ultra 5 225, care au prețuri de doar 659 lei, respectiv 999 lei.

Jocul se lansează pe 10 octombrie, iar codurile pot fi revendicate până pe data de 31 octombrie prin site-ul Intel.