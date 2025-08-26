Arena IT

Google nu va mai permite instalarea de aplicații din surse neverificate pe Android

Într-o încercare de a îmbunătăți securitatea pe Android, începând din 2027, Google nu va mai permite instalarea de aplicații provenite din surse neverificate. Practic, utilizatorii de Android vor putea instala în continuare aplicații din afara magazinului oficial Google Play, utilizând APK-uri, însă doar dacă acestea sunt semnate digital și provin de la un dezvoltator verificat de Google.

Procedura este una simpla și deja prezentă pentru dezvoltatorii care aleg să-și publice aplicațiile în Google Play, iar scopul acesteia este de a reduce atacurile informatice și distribuția de malware. Însă, spre deosebire de Apple, Google nu va verifica conținutul sau funcționalitățile aplicațiilor, ci doar se va asigura că identitatea dezvoltatorilor este verificată și înregistrată. Cu alte cuvinte, măsura urmărește să descurajeze dezvoltarea de software rău intenționat, dar fără a fi prea invazivă.

Dezvoltatorii de aplicații vor putea fi validați începând din martie 2026 printr-un program de tip early access, iar ulterior verificarea va deveni obligatorie pentru toate aplicațiile Android.

Sursa: Ars Technica

